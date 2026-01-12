Rusi zamrzli Kijev! Više od 1.000 zgrada bez grejanja, ljudi nemaju struje po 55 sati: "Ciničan ruski teror"

Više od 1.000 stambenih objekata u Kijevu i dalje je bez grejanja nakon ruskog napada na infrastrukturne objekte Lokalne vlasti i građani ulažu sve napore kako bi prevazišli trenutne izazove Više od 1.000 stambenih zgrada u Kijevu i dalje je bez grejanja nakon razornog ruskog napada u petak ujutru, saopštile su lokalne vlasti.

Rusija je pojačala bombardovanje ukrajinske energetske mreže otkako je izvršila invaziju na susednu zemlju 2022. godine. Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se radovi nastavljaju u pogođenim područjima, navodeći da je situacija "i dalje izuzetno teška", posebno u pograničnim regionima. Zelenski je rekao da je 200 timova za vanredne situacije na terenu i da rade na popravkama u Kijevskoj oblasti koja okružuje glavni grad. "Nisam imala struju kod kuće oko 55