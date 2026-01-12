Tinejdžerka (15) podmetnula požare: Zapalila dve zgrade u Nemačkoj, šteta veća od 100.000 evra

Blic pre 2 sata
Tinejdžerka (15) podmetnula požare: Zapalila dve zgrade u Nemačkoj, šteta veća od 100.000 evra
U gradu Gajlingen an der Štajge u Baden-Virtembergu izbio je požar u dva stambena objekta Sumnja se da je 15-godišnja devojčica odgovorna za ova dešavanja i odmah je uhapšena U noći između subote i nedelje, u gradu Gajlingen an der Štajge u nemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg, izbio je požar u dva stambena objekta, za čije je podmetanje osumnjičena 15-godišnja devojčica. Prema informacijama policije, devojčica je uhapšena u blizini mesta požara, prenosi Bild. Prvi
Nemačkapožar

