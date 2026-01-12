Tramvaji blokirani na Dorćolu zbog bahatih vozača! Parking servis uklanja vozila, nema većih zastoja u Beogradu

Blic pre 1 sat
Ostale linije gradskog prevoza funkcionišu redovno i bez promena trase Parking servis je zadužen za uklanjanje vozila koja ometaju tramvajski saobraćaj Redovan saobraćaj na tramvajskim linijama 2, 5 i 10 od jutros je blokiran na Dorćolu u ulicama Cara Dušana i Kraljice Marije zbog nepropisno parkiranih vozila, rečeno je Tanjugu u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP). Prema rečima dežurnog dispečera GSP, čeka se da Parking servis ukloni vozila koja ometaju
GSP: Blokiran saobraćaj na tramvajskim linijama 2, 5 i 7 na Dorćolu zbog nepropisno parkiranih automobila

N1 Info pre 47 minuta
Newsmax Balkans pre 28 minuta
Euronews pre 43 minuta
Telegraf pre 27 minuta
N1 Info pre 47 minuta
Bez saobraćajnih nezgoda tokom noći u Beogradu, najviše povreda na ledu

Bez saobraćajnih nezgoda tokom noći u Beogradu, najviše povreda na ledu

Nova pre 23 minuta
Problem pasa lutalica u naselju Cerak Vinogradi: "Napadaju nam decu, sin i ćerka ne smeju da izađu ispred zgrade"

Problem pasa lutalica u naselju Cerak Vinogradi: "Napadaju nam decu, sin i ćerka ne smeju da izađu ispred zgrade"

Newsmax Balkans pre 43 minuta
Blic pre 1 sat
Newsmax Balkans pre 28 minuta