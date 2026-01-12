Direktor i privremeni školski odbor Jovine gimnazije osporavaju pravo maturanata na bojkot nastave

Danas pre 1 sat  |  Beta
Direktor i privremeni školski odbor Jovine gimnazije osporavaju pravo maturanata na bojkot nastave

Direktor novosadske Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ Radivoje P.

Stojković i privremeni Školski odbor saopštili su večeras, povodom najave maturanata te gimnazije da će naredne nedelje bojkotovati nastavu, da Plenum maturanata Gimnazije „kao zakonom neprepoznato telo“ nema nikakva ovlašćenja da poziva na bojkot nastave. Plenum maturanata te gimnazije saopštio je ranije da od sutra maturanti stupaju u jednonedeljni bojkot nastave u periodu od 12. do 16. januara usled višenedeljnog „izostanka transparentnih i zvaničnih
