Hiljade turista zaglavljeni u severnoj Finskoj: Letovi otkazani usled ekstremne hladnoće

Danas pre 3 sata  |  S. D.
Hiljade turista zaglavljeni u severnoj Finskoj: Letovi otkazani usled ekstremne hladnoće

Hiljade turista ostalo je zaglavljeno u severnoj Finskoj danas nakon što su letovi na aerodromu Kitila otkazani zbog ekstremne hladnoće, prenosi AP.

Temperatura na aerodromu je u nedelju ujutro pala na minus 37 stepeni Celzijusa nakon nekoliko dana sličnog ledenog vremena, što je otežalo odmrzavanje aviona i druge operacije, izvestio je finski nacionalni javni emiter Yle. Očekuje se da će duboki mraz u Kitili, koja se nalazi u finskoj Laponiji u slabo naseljenom severu, potrajati i u ponedeljak, kada Finski meteorološki institut predviđa temperature od gotovo minus 40 stepeni Celzijusa. Finci su generalno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Hiljde turista zaglavljeno, letovi otkazani zbog ekstremne hladnoće! U evropskoj zemlji temperatura pala na -37 stepeni…

Hiljde turista zaglavljeno, letovi otkazani zbog ekstremne hladnoće! U evropskoj zemlji temperatura pala na -37 stepeni: Totalni kolaps, ovakvo vreme se ne pamti

Blic pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromFinska

Svet, najnovije vesti »

Rusi zamrzli Kijev! Više od 1.000 zgrada bez grejanja, ljudi nemaju struje po 55 sati: "Ciničan ruski teror"

Rusi zamrzli Kijev! Više od 1.000 zgrada bez grejanja, ljudi nemaju struje po 55 sati: "Ciničan ruski teror"

Blic pre 10 minuta
Ruski biznismen nestao na Kipru

Ruski biznismen nestao na Kipru

Politika pre 20 minuta
Ruski S-300 oborio ukrajinski F-16

Ruski S-300 oborio ukrajinski F-16

Politika pre 5 minuta
Francuski mediji: na snimcima ispred teheranske mrtvačnice desetine tela

Francuski mediji: na snimcima ispred teheranske mrtvačnice desetine tela

Politika pre 5 minuta
Venecuela dokaz da je svetski poredak u krizi, budućnot neizvesna, saglasni gosti Utiska nedelje

Venecuela dokaz da je svetski poredak u krizi, budućnot neizvesna, saglasni gosti Utiska nedelje

Danas pre 45 minuta