Hiljade turista zaglavljeni u severnoj Finskoj: Letovi otkazani usled ekstremne hladnoće

Hiljade turista ostalo je zaglavljeno u severnoj Finskoj danas nakon što su letovi na aerodromu Kitila otkazani zbog ekstremne hladnoće, prenosi AP.

Temperatura na aerodromu je u nedelju ujutro pala na minus 37 stepeni Celzijusa nakon nekoliko dana sličnog ledenog vremena, što je otežalo odmrzavanje aviona i druge operacije, izvestio je finski nacionalni javni emiter Yle. Očekuje se da će duboki mraz u Kitili, koja se nalazi u finskoj Laponiji u slabo naseljenom severu, potrajati i u ponedeljak, kada Finski meteorološki institut predviđa temperature od gotovo minus 40 stepeni Celzijusa. Finci su generalno