Maturanti Jovine gimnazije naredne nedelje bojkotuju nastavu

Plenum maturanata novosadske Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ (Jovine gimnazije) saopštio je da će od sutra, umesto početka drugog polugodišta, cele nedelje bojkotovati nastavu.

Kako je navedeno, maturanti stupaju u jednonedeljni bojkot nastave od 12. do 16. januara usled višenedeljnog „izostanka transparentnih i zvaničnih informacija“ u vezi sa bezbednošću škole i povratkom u matičnu školsku zgradu. Maturanti Jovine stupaju u jednonedeljni bojkot nastave! Pridružuju im se i učenici ostalih godina! pic.twitter.com/AaQkPZC6aW — uslovna sloboda (@izatomezabole) January 11, 2026 „Odluka o bojkotu izglasana je većinom glasova, kao odgovor na