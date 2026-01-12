Vagner Moura postao prvi Brazilac koji je osvojio Zlatni globus za najboljeg glumca

Danas pre 31 minuta  |  Index.hr
Vagner Moura postao prvi Brazilac koji je osvojio Zlatni globus za najboljeg glumca

Vagner Moura ispisao je istoriju postavši prvi Brazilac koji je osvojio Zlatni globus za glumu.

Nagradu za najboljeg glumca u filmskoj drami donela mu je uloga u filmu na portugalskom jeziku „The Secret Agent“, a trijumfovao je na 83. po redu svečanoj dodeli u nedelju, 11. januara, piše USA TODAY. Žestoka konkurencija Moura je pobedio u izuzetno jakoj kategoriji u kojoj su se našli Majkl B. Džordan („Sinners“), Džoel Edžerton („Train Dreams“), Dvejn Džonson („The Smashing Machine“), Džeremi Alen Vajt („Springsteen: Deliver Me From Nowhere“) i Oskar Ajzak
