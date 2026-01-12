Železničari u borbi sa snegom: Više od 800 zaposlenih radilo na omogućavanju saobraćaja

Preduzeće „Infrastruktura železnice Srbije“ saopštilo je danas da je više od 800 njihovih zaposlenih u prethodna 24 sata bilo angažovano na omogućavanju železničkog saobraćaja zbog snega. „Rukovodioci organizacionih jedinica širom Srbije su sve vreme na terenu i zajedno sa zaposlenima učestvuju u borbi protiv snega, a danas su železničke čvorove, pruge i stanice obišli i resorni izvršni direktor i menadžeri, kako bi se na licu mesta uverili u spremnost železničara