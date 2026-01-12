Marko Čubrilo prognozira osetno otoljenje od utorka. Mraz slabi, ali je povratak zime i dalje u igri

Prema najnovijoj prognozi profesora geografije i meteorologa amatera Marka Čubrila, od utorka sledi osetno otopljenje uz prolazne i uglavnom slabe padavine.

Do vikenda će biti relativno toplo, uz postepeno otapanje snežnog pokrivača ispod 900 metara nadmorske visine, dok za vikend postoji mogućnost novog zahlađenja, naročito na istoku Srbije. Vedro i veoma hladno Ponedeljak je doneo pretežno vedro i izrazito hladno vreme. Tokom noći, uz slabljenje mraza, na zapadu, jugozapadu i severozapadu regiona očekuje se postepeno naoblačenje, uz mogućnost slabih padavina - kiše, snega ili kratkotrajne ledene kiše. Padavine će