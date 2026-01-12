Obećali pomoć, pa ženu opelješili! Užasna prevara u Rumi! Starici (82) lažnim obećanjima izvukli novac i nakit

Policija u Rumi uhapsila je četiri osobe zbog sumnje da su izvršile krivično delo prevara i od osamdesetdvogodišnje starice uzele više od 1,5 miliona dinara i zlatni nakit.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su M. J. (39), V. J. (55), G. J. (38) i M. J. (55), zbog sumnje da su u prethodnom periodu u više navrata prevarili staricu, predstavljajući se kao osobe koje mogu da joj „reše porodične probleme“. Kako se sumnja, osumnjičeni su od oštećene uzeli ukupno 1.550.000 dinara, kao i više komada zlatnog nakita. Policija je zatekla dvoje osumnjičenih, M. J. i M. J., u trenutku kada su od starice uzimali preostali