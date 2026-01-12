Obećali pomoć, pa ženu opelješili! Užasna prevara u Rumi! Starici (82) lažnim obećanjima izvukli novac i nakit

Dnevnik pre 1 sat
Obećali pomoć, pa ženu opelješili! Užasna prevara u Rumi! Starici (82) lažnim obećanjima izvukli novac i nakit

Policija u Rumi uhapsila je četiri osobe zbog sumnje da su izvršile krivično delo prevara i od osamdesetdvogodišnje starice uzele više od 1,5 miliona dinara i zlatni nakit.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su M. J. (39), V. J. (55), G. J. (38) i M. J. (55), zbog sumnje da su u prethodnom periodu u više navrata prevarili staricu, predstavljajući se kao osobe koje mogu da joj „reše porodične probleme“. Kako se sumnja, osumnjičeni su od oštećene uzeli ukupno 1.550.000 dinara, kao i više komada zlatnog nakita. Policija je zatekla dvoje osumnjičenih, M. J. i M. J., u trenutku kada su od starice uzimali preostali
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Taksijem švercovao heroin: Uhapšen mladić iz Svrljiga

Taksijem švercovao heroin: Uhapšen mladić iz Svrljiga

Glas juga pre 2 sata
Mladić (26) iz Svrljiga uhapšen u taksiju sa kesicom heroina

Mladić (26) iz Svrljiga uhapšen u taksiju sa kesicom heroina

Newsmax Balkans pre 1 sat
Uhapšen u taksiju sa 57 grama droge

Uhapšen u taksiju sa 57 grama droge

Medijska kutija pre 2 sata
Četvoro osumnjičenih uhapšeno zbog prevare 82-godišnje starice

Četvoro osumnjičenih uhapšeno zbog prevare 82-godišnje starice

Ozon pre 1 sat
Ojadili baku (82) za 1,5 miliona dinara da bi joj navodno rešili porodične probleme: Uhapšeno četvoro prevaranata iz Rume

Ojadili baku (82) za 1,5 miliona dinara da bi joj navodno rešili porodične probleme: Uhapšeno četvoro prevaranata iz Rume

Nova pre 3 sata
Uhapšena grupa prevaranata u Rumi: Starici (82) obećali da će da joj reše porodične probleme, pa je ojadili za 1,5 milion…

Uhapšena grupa prevaranata u Rumi: Starici (82) obećali da će da joj reše porodične probleme, pa je ojadili za 1,5 milion dinara i zlatan nakit

Kurir pre 2 sata
Baka (82) iz Rume prevarena za milione! Četiri osobe joj nudile "rešavanje porodičnih problema", pa je ojadili za bogatstvo!

Baka (82) iz Rume prevarena za milione! Četiri osobe joj nudile "rešavanje porodičnih problema", pa je ojadili za bogatstvo!

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Regioni, najnovije vesti »

Grad Valjevo finansira zimovanje za 50 učenika

Grad Valjevo finansira zimovanje za 50 učenika

Valjevska posla pre 8 minuta
U toku saniranje kvara, sutra postavljanje nove trafostanice u Mionici

U toku saniranje kvara, sutra postavljanje nove trafostanice u Mionici

Valjevska posla pre 13 minuta
JKP “Vodovod Valjevo”: Obaveštenje potrošačima na Divčibarama

JKP “Vodovod Valjevo”: Obaveštenje potrošačima na Divčibarama

Valjevska posla pre 13 minuta
Sutra (utorak) za najmlađe „Trg dečije radosti – Novogodišnja čarolija“

Sutra (utorak) za najmlađe „Trg dečije radosti – Novogodišnja čarolija“

Jug press pre 3 minuta
Kako Kragujevčani dočekuju pravoslavnu Novu godinu?

Kako Kragujevčani dočekuju pravoslavnu Novu godinu?

RTK pre 13 minuta