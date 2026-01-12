Uživo dešavanja u Venecueli: Rodrigez odgovorila Trampu: Venecuelom upravlja vlada zajedno sa narodom

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da Venecuela više neće isporučivati naftu Kubi i pozvao vlasti u Havani da što pre postignu dogovor sa SAD.

Tramp je naveo da je Kuba godinama zavisila od venecuelanske nafte i finansijske pomoći, uzvratno pružajući bezbednosnu podršku vlastima u Karakasu. Prema njegovim tvrdnjama, ta saradnja je prekinuta nakon nedavnih dešavanja u Venecueli, zbog čega Kuba ostaje bez ključnih energetskih i finansijskih izvora. Istovremeno, CIA upozorava da je ekonomska i politička situacija na Kubi ozbiljna, ali da nema jasnih pokazatelja da je zemlja pred kolapsom. Ključni događaj: