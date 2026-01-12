Uživo Srbija - Španija, derbi C kola Evropskog prvenstva: Olimpijski prvak ima prednost, čak i bez isključenog Mandića

Vaterpolo reprezentacije Srbije i Španije, stari i dobro poznati znanci, natplivavaće se i na Evropskom prvenstvu u Beogradu (10 - 25. januar), za početak, u večerašnjem derbiju 2. kola C grupe (20.30), ali i kompletne prve runde takmičenja, a, ko zna, možda i u mečevima za medalje.

A, njih obe selekcije imaju koliko hoćete, sa svih mogućih takmičenja, ovog ili onog sjaja, pa će tako publika na, nadamo se krcatim, tribinama "Beogradske arene", odnosno gledaoci širom Starog kontinenta, na delu videri najbolji tim sa poslednjih Olimpijskih igara (Delfini), odnosno aktuelnog evropskog od 2024. godine i svetskog šampiona iz 2025. (Crvena furija). Naš rival je u boljoj situaciji, jer je na premijeri "torpedovao" nemoćni Izrael i uzeo sva tri boda,