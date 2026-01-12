Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Forbes pre 6 minuta  |  Agencije
Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) raspisao je danas oglas za prijem zahteva za upućivanje penzionera na besplatnu rehabilitaciju u srpskim banjama, a zainteresovani mogu da podnesu prijave zaključno sa 28. januarom.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima o trošku PIO Fonda, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i čija penzija iznosi do 56.834 dinara, navedeno je u saopštenju. Besplatan oporavak moći će da ostvari 22.090 penzionera, što je jednako ukupno prijavljenim raspoloživim kapacitetima banja. Kako je precizirano,
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Ko ima pravo na besplatno lečenje u banjama: Fond PIO objavio sve detalje i šta je potrebno od dokumenata

Ko ima pravo na besplatno lečenje u banjama: Fond PIO objavio sve detalje i šta je potrebno od dokumenata

Kurir pre 6 minuta
Fond PIO: Počela prijava penzionera za oporavak u banjama

Fond PIO: Počela prijava penzionera za oporavak u banjama

Plus online pre 21 minuta
Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Nova ekonomija pre 1 sat
Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Beta pre 36 minuta
Danas počinju prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i…

Danas počinju prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO)

OK radio pre 51 minuta
Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Radio sto plus pre 11 minuta
Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama

Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama

RTK pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Penzioneripenzija

Društvo, najnovije vesti »

Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Forbes pre 6 minuta
Kineski plan za podsticanje nataliteta: Porez na kondome i briga o deci

Kineski plan za podsticanje nataliteta: Porez na kondome i briga o deci

BBC News pre 6 minuta
Proglašena vanredna odbrana od poplava na Južnoj Moravi kod Vranja

Proglašena vanredna odbrana od poplava na Južnoj Moravi kod Vranja

Blic pre 1 minut
Kako odrastanje u ratu zaista utiče na jednog 11-godišnjaka

Kako odrastanje u ratu zaista utiče na jednog 11-godišnjaka

Danas pre 6 minuta
Crveni krst Srbije pomogao više od 400 najugroženijih domaćinstava

Crveni krst Srbije pomogao više od 400 najugroženijih domaćinstava

Radio 021 pre 1 minut