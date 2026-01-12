Ministarstvo pravde pokrenulo istragu protiv predsednika Feda, Pauel to nazvao „presedanom“

Predsednik Federalnih rezervi Džerom Pauel izjavio je juče da je Ministarstvo pravde SAD pokrenulo krivičnu istragu povodom njegovih izjava Kongresu o renoviranju sedišta centralne banke.

To predstavlja naglu eskalaciju sukoba između čelnika centralne banke i predsednika Donalda Trampa. U video-poruci objavljenoj u nedelju uveče, Pauel je rekao da je Ministarstvo pravde uručilo Federalnim rezervama sudske pozive velike porote, uz pretnju krivičnom optužnicom, zbog njegovog svedočenja pred Senatskim odborom za bankarstvo prošle godine. Tramp, koji je u više navrata napadao Pauela zbog odbijanja centralne banke da agresivno smanji kamatne stope,