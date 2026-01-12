JP „Vodovod“ Vranje: Ulica Filipa Filipovića danas bez vode

VRANJE Ulica Filipa Filipovića u donjem delu Vranja biće bez vode u ponedeljak januara, saopštio je JP „Vodovod“.

Do prekida u vodosnabdevanju ove i okolnih ulica došlo je zbog izvođenja radova na sanaciji kvara u ulici Filipa Filipovića. Ekupa „Vodovoda“ je na terenu i izvodi radove na sanaciji kvara koji će biti okončani tokom dana. Iz ovog javnog preduzeća apeluju na potrošače u ulici Filipa Filipovića i okolnim ulicama za strpljenje i razumevanje, savetujući da dva sata nakon normalizacije vodosnabdevanja ne koriste vodu za piće i spremanje hrane, već izvrše ispiranje