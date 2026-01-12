JP „Vodovod“ Vranje: Ulica Filipa Filipovića danas bez vode

Jug press pre 2 sata
JP „Vodovod“ Vranje: Ulica Filipa Filipovića danas bez vode

VRANJE Ulica Filipa Filipovića u donjem delu Vranja biće bez vode u ponedeljak januara, saopštio je JP „Vodovod“.

Do prekida u vodosnabdevanju ove i okolnih ulica došlo je zbog izvođenja radova na sanaciji kvara u ulici Filipa Filipovića. Ekupa „Vodovoda“ je na terenu i izvodi radove na sanaciji kvara koji će biti okončani tokom dana. Iz ovog javnog preduzeća apeluju na potrošače u ulici Filipa Filipovića i okolnim ulicama za strpljenje i razumevanje, savetujući da dva sata nakon normalizacije vodosnabdevanja ne koriste vodu za piće i spremanje hrane, već izvrše ispiranje
Otvori na jugpress.com

Povezane vesti »

Važno obaveštenje: Prekidi u vodosnabdevanju u Nišu i okolini u ponedeljak, 12. januara

Važno obaveštenje: Prekidi u vodosnabdevanju u Nišu i okolini u ponedeljak, 12. januara

Glas juga pre 1 sat
Prekid u vodosnabdevanju u ulici Filipa Filipovića

Prekid u vodosnabdevanju u ulici Filipa Filipovića

OK radio pre 3 sata
Havarija na vodovodu kod Biblioteke, privremena izmena trasa autobusa i ukidanje stajališta „Marger“

Havarija na vodovodu kod Biblioteke, privremena izmena trasa autobusa i ukidanje stajališta „Marger“

Južne vesti pre 3 sata
Bez vode u ponedeljak Filipa Filipovića i okolne ulice

Bez vode u ponedeljak Filipa Filipovića i okolne ulice

Vranje news pre 2 sata
Direkcija za javni prevoz grada Niša : Privremena izmena trase linija 7,8,9 i 12 u smeru Marger -Ured

Direkcija za javni prevoz grada Niša : Privremena izmena trase linija 7,8,9 i 12 u smeru Marger -Ured

Gradski portal 018 pre 3 sata
Izmena trase javnog prevoza zbog havarije na vodovodnoj mreži

Izmena trase javnog prevoza zbog havarije na vodovodnoj mreži

Niške vesti pre 3 sata
Zbog havarije na vodovodnoj mreži izmena trasa javnog prevoza, i ukidanje stajališta „Marger“

Zbog havarije na vodovodnoj mreži izmena trasa javnog prevoza, i ukidanje stajališta „Marger“

Naissus info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vranje

Regioni, najnovije vesti »

Policija uhapsila mladića u taksiju, pronašli mu 57 grama heroina

Policija uhapsila mladića u taksiju, pronašli mu 57 grama heroina

Jugmedia pre 33 minuta
Ruma: Pritvoreni zbog sumnje u krivično delo prevara

Ruma: Pritvoreni zbog sumnje u krivično delo prevara

RTV pre 28 minuta
VEROLJUB STEVANOVIĆ (ZZŠ): Smena vlasti jedina šansa za Kragujevac, cilj moguć uz zajedničku listu akademskih predstavnika…

VEROLJUB STEVANOVIĆ (ZZŠ): Smena vlasti jedina šansa za Kragujevac, cilj moguć uz zajedničku listu akademskih predstavnika, studenata, udruženja građana i opozicije

InfoKG pre 33 minuta
Kragujevac: Četvrto Bogojavljensko plivanje za krst časni na Dulenskom jezeru

Kragujevac: Četvrto Bogojavljensko plivanje za krst časni na Dulenskom jezeru

Pressek pre 18 minuta
Doček „srpske“ u Leskovcu posvećen najmlađima – predstava, klovnovi i maskote iz crtaća

Doček „srpske“ u Leskovcu posvećen najmlađima – predstava, klovnovi i maskote iz crtaća

Južne vesti pre 28 minuta