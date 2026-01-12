Havarija na vodovodu kod Biblioteke, privremena izmena trasa autobusa i ukidanje stajališta „Marger“

Zbog havarije na vodovodnoj mreži na uglu ulica Trg Pavla Stojkovića i Borivoja Gojkovića u Nišu, biće privremeno izmenjena trasa linija 7, 8, 9 i 12 gradskog autobuskog prevoza, u smeru od Margera ka Uredu.

Kako saopštavaju iz Direkcije za javni prevod, privremeno će biti i ukinuto stajalište „Marger“ u smeru ka Uredu. Navode da se očekuje da se sve normalizuje do 14 sati. Iz JKP Naissusa saopštavaju kratko da je voda na asfaltu na ovoj lokaciji i da je nužan iskop, te da će do 15 sati biti u prekidu vodosnabdevanje u ulicama Trg Pavla Stojkovića i Borivoja Gojkovića.