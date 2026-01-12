Iz Amerike tvrde da je hiljade nemačkih lekara gonjeno zbog vakcine protiv kovida! Berlin odmah reagovao!

Kurir pre 6 sati  |  Beta)
Iz Amerike tvrde da je hiljade nemačkih lekara gonjeno zbog vakcine protiv kovida! Berlin odmah reagovao!

Nemačka vlada odbacila je navode američkog ministra zdravlja Roberta Kenedija Mlađeg da je narušila autonomiju pacijenata i krivično gonila lekare koji nisu davali vakcine protiv Kovid tokom pandemije. "Izjave američkog ministra zdravlja su potpuno neosnovane, činjenično netačne i moraju biti odbačene.

Krivično gonjenje je sprovedeno samo u slučajevima prevare i falsifikovanja dokumenata, kao što je izdavanje lažnih sertifikata o vakcinaciji ili lažnih sertifikata o maskama", saopštila je nemačka ministarka zdravlja Nina Varken. Dodala je da tokom pandemije korona virusa u Nemačkoj "nikada nije postojala obaveza medicinske struke da sprovodi vakcinaciju protiv COVID-19". "Svako ko nije želeo da ponudi vakcinaciju iz medicinskih, etičkih ili ličnih razloga nije
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Robert Kenedi Mlađi: Nemačka krivično gonila lekare koji nisu davali vakcine

Robert Kenedi Mlađi: Nemačka krivično gonila lekare koji nisu davali vakcine

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VakcinaNemačkaBerlinPandemijaCovid 19Korona virusKovid 19VakcinacijaKovidCovidvakcine

Svet, najnovije vesti »

Ako ovde pukne, NATO će biti pred raspadom! Nišan je podešen, čeka se samo konačno naređenje: "Svidelo vam se ili ne…

Ako ovde pukne, NATO će biti pred raspadom! Nišan je podešen, čeka se samo konačno naređenje: "Svidelo vam se ili ne, krenućemo!"

Blic pre 1 minut
Zelenski: Ludost, ovaj rat je nadmašio nemački protiv SSSR-a; bitka za Guljajpolje, borbe u centru grada

Zelenski: Ludost, ovaj rat je nadmašio nemački protiv SSSR-a; bitka za Guljajpolje, borbe u centru grada

RTS pre 31 minuta
Tri nedelje su verovali da im je sin mrtav, onda se tinejdžer (17) probudio iz kome i rekao svoje ime: Nezamisliva greška…

Tri nedelje su verovali da im je sin mrtav, onda se tinejdžer (17) probudio iz kome i rekao svoje ime: Nezamisliva greška zavila je drugu porodicu u crno

Blic pre 56 minuta
Sve je spremno za nastavak rata! Izraelska vojska u pripremama, Hamas u Gazi masovno kopa i sanira porušene tunele!

Sve je spremno za nastavak rata! Izraelska vojska u pripremama, Hamas u Gazi masovno kopa i sanira porušene tunele!

Kurir pre 1 sat
Oglasio se Nobelov institut: Nagradu za mir dobitnik ne može da preda drugom, niti da je deli sa nekim ili je opozove, jednom…

Oglasio se Nobelov institut: Nagradu za mir dobitnik ne može da preda drugom, niti da je deli sa nekim ili je opozove, jednom kad je dobije, odluka je konačna!

Kurir pre 2 sata