Iz Amerike tvrde da je hiljade nemačkih lekara gonjeno zbog vakcine protiv kovida! Berlin odmah reagovao!

Nemačka vlada odbacila je navode američkog ministra zdravlja Roberta Kenedija Mlađeg da je narušila autonomiju pacijenata i krivično gonila lekare koji nisu davali vakcine protiv Kovid tokom pandemije. "Izjave američkog ministra zdravlja su potpuno neosnovane, činjenično netačne i moraju biti odbačene.

Krivično gonjenje je sprovedeno samo u slučajevima prevare i falsifikovanja dokumenata, kao što je izdavanje lažnih sertifikata o vakcinaciji ili lažnih sertifikata o maskama", saopštila je nemačka ministarka zdravlja Nina Varken. Dodala je da tokom pandemije korona virusa u Nemačkoj "nikada nije postojala obaveza medicinske struke da sprovodi vakcinaciju protiv COVID-19". "Svako ko nije želeo da ponudi vakcinaciju iz medicinskih, etičkih ili ličnih razloga nije