Kamera zabeležila reakciju Srbina! Nikola skočio sa klupe kada je video šta je Gordon uradio!

Kurir pre 4 sati
Kamera zabeležila reakciju Srbina! Nikola skočio sa klupe kada je video šta je Gordon uradio!

Još jedan nestvaran trijumf zabeležili su oslabljeni Denver Nagetsi.

Bez prve zvezde tima Nikole Jokića, koji je zbog neugodne povrede kolena i dalje van stroja, Nagetsi su pred svojim navijačima savladali Milvoki Bakse rezultatom 108:104. Iako nije bio u prilici da pomogne saigračima na terenu, Nikola je dao ogroman doprinos novom trijumfu ekipe iz Kolorada. Tokom čitavog meča bodrio je igrače Denvera, davao im instrukcije i pokazao da je istinski lider ovog tima. Odgovornost na terenu preuzeo je iskusni Eron Gordon, koji se
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Jović dvocifren, ali šampion jači od Majamija: Denver pobedio bez Jokića, slavio i Rajaković

Jović dvocifren, ali šampion jači od Majamija: Denver pobedio bez Jokića, slavio i Rajaković

Dnevnik pre 3 sata
Srbin dvocifren u porazu Majamija: Nikola Jović protiv aktuelnih šampiona lige brojao do 13

Srbin dvocifren u porazu Majamija: Nikola Jović protiv aktuelnih šampiona lige brojao do 13

Večernje novosti pre 4 sati
Nikola Jokić trener Denver Nagetsa VIDEO

Nikola Jokić trener Denver Nagetsa VIDEO

B92 pre 3 sata
Nikola Jokić postao trener Denvera! Ameri ostali u totalnoj neverici: Pogledajte šta je Srbin radio na klupi Nagetsa! (video)

Nikola Jokić postao trener Denvera! Ameri ostali u totalnoj neverici: Pogledajte šta je Srbin radio na klupi Nagetsa! (video)

Kurir pre 4 sati
Denver bez Jokića? Bolje nego što se bilo ko nadao

Denver bez Jokića? Bolje nego što se bilo ko nadao

Sport klub pre 4 sati
Jokićev "ortak" pogurao Denver VIDEO

Jokićev "ortak" pogurao Denver VIDEO

B92 pre 4 sati
Oklahoma sigurna protiv Majamija, Jović zapažen

Oklahoma sigurna protiv Majamija, Jović zapažen

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Zašto su tekući protesti u Iranu drugačiji nego prethodni

Zašto su tekući protesti u Iranu drugačiji nego prethodni

BBC News pre 10 minuta
Bivši šampion Vimbdona: Ne vidim kako Đoković može da pobedi Alkarasa i Sinera

Bivši šampion Vimbdona: Ne vidim kako Đoković može da pobedi Alkarasa i Sinera

Vesti online pre 10 minuta
VIDEO Lajović propustio tri meč lopte, onda spasao jednu za rivala: Evo kako se završio najveći rolekoster prvog dana…

VIDEO Lajović propustio tri meč lopte, onda spasao jednu za rivala: Evo kako se završio najveći rolekoster prvog dana kvalifikacija

Nova pre 9 minuta
Zašto su tekući protesti u Iranu drugačiji nego prethodni

Zašto su tekući protesti u Iranu drugačiji nego prethodni

Danas pre 5 minuta
Zašto su tekući protesti u Iranu drugačiji nego prethodni

Zašto su tekući protesti u Iranu drugačiji nego prethodni

NIN pre 5 minuta