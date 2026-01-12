Kamera zabeležila reakciju Srbina! Nikola skočio sa klupe kada je video šta je Gordon uradio!

Još jedan nestvaran trijumf zabeležili su oslabljeni Denver Nagetsi.

Bez prve zvezde tima Nikole Jokića, koji je zbog neugodne povrede kolena i dalje van stroja, Nagetsi su pred svojim navijačima savladali Milvoki Bakse rezultatom 108:104. Iako nije bio u prilici da pomogne saigračima na terenu, Nikola je dao ogroman doprinos novom trijumfu ekipe iz Kolorada. Tokom čitavog meča bodrio je igrače Denvera, davao im instrukcije i pokazao da je istinski lider ovog tima. Odgovornost na terenu preuzeo je iskusni Eron Gordon, koji se