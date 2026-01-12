Oglasio se Nobelov institut: Nagradu za mir dobitnik ne može da preda drugom, niti da je deli sa nekim ili je opozove, jednom kad je dobije, odluka je konačna!

Kurir pre 49 minuta  |  Beta/Preneo: V.M.)
Oglasio se Nobelov institut: Nagradu za mir dobitnik ne može da preda drugom, niti da je deli sa nekim ili je opozove, jednom…

Norveški Nobelov institut saopštio je da se Nobelova nagrada za mir ne može predati, deliti niti opozvati, nakon izjava venecuelanske opozicione liderke Marije Korine Mačado da bi svoju nagradu za 2025. godinu mogla da preda američkom predsedniku Donaldu Trampu.

U saopštenju, Institut je naveo da je odluka o dodeli Nobelove nagrade konačna i trajna, pozivajući se na statute Nobelove fondacije, koji ne dozvoljavaju žalbe, prenosi Rojters. Organizacija je takođe istakla da komiteti koji dodeljuju nagrade ne komentarišu postupke ili izjave laureata nakon dodele nagrade. - Kada se Nobelova nagrada jednom dodeli, ona se ne može opozvati, deliti niti preneti na druge. Odluka je konačna i važi zauvek - naveli su Nobelov komitet i
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Venecuela dokaz da je svetski poredak u krizi, budućnost neizvesna – saglasni gosti Utiska nedelje

Venecuela dokaz da je svetski poredak u krizi, budućnost neizvesna – saglasni gosti Utiska nedelje

Danas pre 3 sata
Amerika za par dana ukida pojedine sankcije Venecueli? Oglasio se Trampov ministar finansija, evo šta stoji iza ovakve odluke

Amerika za par dana ukida pojedine sankcije Venecueli? Oglasio se Trampov ministar finansija, evo šta stoji iza ovakve odluke

Kurir pre 3 sata
Foks njuz: sve dužnosti Marka Rubija inspiracija za mimove

Foks njuz: sve dužnosti Marka Rubija inspiracija za mimove

Politika pre 4 sati
Reza Pahlavi iz SAD želi da se etablira kao vođa protesta u Iranu: Dijaspora podeljena, Tramp „nije siguran“ u sastanak sa njim…

Reza Pahlavi iz SAD želi da se etablira kao vođa protesta u Iranu: Dijaspora podeljena, Tramp „nije siguran“ u sastanak sa njim

Danas pre 6 sati
Predsednik Kube odgovorio na pretnje Trampa: „SAD nemaju nikakav moralni autoritet“

Predsednik Kube odgovorio na pretnje Trampa: „SAD nemaju nikakav moralni autoritet“

Danas pre 9 sati
Trampove nemoralne laži i hronična slabost Evrope: Šta ujedinjuje Venecuelu, Grenland i Ukrajinu?

Trampove nemoralne laži i hronična slabost Evrope: Šta ujedinjuje Venecuelu, Grenland i Ukrajinu?

Danas pre 10 sati
Osude iz Švedske zbog Grenlanda: Tramp bi trebalo da zahvali Danskoj

Osude iz Švedske zbog Grenlanda: Tramp bi trebalo da zahvali Danskoj

Danas pre 10 sati

Ključne reči

RojtersVenecuelaNobelova nagradaNobelova nagrada za mirDonald TrampamerikasadNikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

Oglasio se Nobelov institut: Nagradu za mir dobitnik ne može da preda drugom, niti da je deli sa nekim ili je opozove, jednom…

Oglasio se Nobelov institut: Nagradu za mir dobitnik ne može da preda drugom, niti da je deli sa nekim ili je opozove, jednom kad je dobije, odluka je konačna!

Kurir pre 49 minuta
Robert Kenedi Mlađi: Nemačka krivično gonila lekare koji nisu davali vakcine

Robert Kenedi Mlađi: Nemačka krivično gonila lekare koji nisu davali vakcine

Politika pre 2 sata
Venecuela dokaz da je svetski poredak u krizi, budućnost neizvesna – saglasni gosti Utiska nedelje

Venecuela dokaz da je svetski poredak u krizi, budućnost neizvesna – saglasni gosti Utiska nedelje

Danas pre 3 sata
Amerika za par dana ukida pojedine sankcije Venecueli? Oglasio se Trampov ministar finansija, evo šta stoji iza ovakve odluke

Amerika za par dana ukida pojedine sankcije Venecueli? Oglasio se Trampov ministar finansija, evo šta stoji iza ovakve odluke

Kurir pre 3 sata
Tinejdžerka (15) podmetnula požare: Zapalila dve zgrade u Nemačkoj, šteta veća od 100.000 evra

Tinejdžerka (15) podmetnula požare: Zapalila dve zgrade u Nemačkoj, šteta veća od 100.000 evra

Blic pre 3 sata