Oglasio se Nobelov institut: Nagradu za mir dobitnik ne može da preda drugom, niti da je deli sa nekim ili je opozove, jednom kad je dobije, odluka je konačna!

Norveški Nobelov institut saopštio je da se Nobelova nagrada za mir ne može predati, deliti niti opozvati, nakon izjava venecuelanske opozicione liderke Marije Korine Mačado da bi svoju nagradu za 2025. godinu mogla da preda američkom predsedniku Donaldu Trampu.

U saopštenju, Institut je naveo da je odluka o dodeli Nobelove nagrade konačna i trajna, pozivajući se na statute Nobelove fondacije, koji ne dozvoljavaju žalbe, prenosi Rojters. Organizacija je takođe istakla da komiteti koji dodeljuju nagrade ne komentarišu postupke ili izjave laureata nakon dodele nagrade. - Kada se Nobelova nagrada jednom dodeli, ona se ne može opozvati, deliti niti preneti na druge. Odluka je konačna i važi zauvek - naveli su Nobelov komitet i