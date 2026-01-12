Uhapšen u taksiju sa 57 grama droge

Medijska kutija pre 8 sati  |  Vesna Torović
Uhapšen u taksiju sa 57 grama droge
Mladić Ž. V. (26) iz Svrljiga uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave (PU) u Nišu. -Kod njega, dok se vozio taksijem, policajci su pronašli kesicu heroina. Policija je u Svrljigu zaustavila taksi vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni i kod njega pronašla paketić sa oko 57 grama praha za koji se sumnja da je heroin i da je bio namenjen daljoj prodaji. Osumnjičenom
Ključne reči

NišHeroinSvrljig

