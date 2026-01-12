Dnevni horoskop za ponedeljak, 12. januar

Saznajte šta vam zvezde predviđaju za ovaj dan. Ljubav: U susretu sa voljenom osobom sve izgleda skoro idealno, ne treba da kvarite utisak o zajedničkoj sreći koja Vas prati. Posao: Stvari koje izgledaju nemoguće za Vas postaju moguće, ali o tome ne treba glasno pričati. Dokažite da posedujete profesionalne manire. Zdravlje: Važno je da poboljšate svoju psihofizičku formu. Ljubav: Ne dopada Vam se taktika koju koristi voljena osoba, pokušavate da prevaziđete novu