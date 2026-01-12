Obećali pomoć baki pa je ojadili: Detalji besramne prevare u Rumi, uhapšene četiri osobe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su četiri osobe zbog sumnje da su počinile krivično delo prevara.

Kako se navodi u saopštenju, uhapšeni su M. J. (39), V. J. (55), G. J. (38) i M. J. (55), koji se sumnjiče da su u prethodnom periodu u više navrata prevarili osamdesetdvogodišnju ženu i od nje uzeli oko 1.550.000 dinara, kao i više komada zlatnog nakita, navodno kako bi joj "rešili porodične probleme". Policija je M. J. (39) i M. J. (55) zatekla prilikom preuzimanja preostalog novca, nakon čega im je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, određeno