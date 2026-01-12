Prodato 580 miliona evra zbog stabilnosti dinara: Narodna banka Srbije o kursu i rezervama zlata

Narodna banka Srbije (NBS) oglasila se saopštenjem o stabilnosti kursa dinara.

Objasnili su i kakvo je stanje sa rezervama zlata. "Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju decembra 2025. godine iznosile su 29.008,3 miliona evra. U odnosu na kraj novembra smanjene su za 358,3 miliona evra, dok su u odnosu na kraj prethodne godine manje za 286,2 miliona evra. Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 155,8 odsto i 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se