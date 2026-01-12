Prodato 580 miliona evra zbog stabilnosti dinara: Narodna banka Srbije o kursu i rezervama zlata

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Prodato 580 miliona evra zbog stabilnosti dinara: Narodna banka Srbije o kursu i rezervama zlata

Narodna banka Srbije (NBS) oglasila se saopštenjem o stabilnosti kursa dinara.

Objasnili su i kakvo je stanje sa rezervama zlata. "Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju decembra 2025. godine iznosile su 29.008,3 miliona evra. U odnosu na kraj novembra smanjene su za 358,3 miliona evra, dok su u odnosu na kraj prethodne godine manje za 286,2 miliona evra. Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 155,8 odsto i 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Sve skuplje do krova nad glavom u evrozoni Najviše skočile cene kvadrata u našem komšiluku

Sve skuplje do krova nad glavom u evrozoni Najviše skočile cene kvadrata u našem komšiluku

Dnevnik pre 2 sata
Devizne rezerve u decembru bile oko 29 milijardi evra

Devizne rezerve u decembru bile oko 29 milijardi evra

Radio 021 pre 3 sata
Godišnja stopa inflacije u Srbiji 2,7 odsto: Najviše poskupeli novine, nakit i satovi, dok je povrće pojeftinilo

Godišnja stopa inflacije u Srbiji 2,7 odsto: Najviše poskupeli novine, nakit i satovi, dok je povrće pojeftinilo

Newsmax Balkans pre 5 sati
Bruto devizne rezerve u decembru 2025. iznosile oko 29 milijardi evra

Bruto devizne rezerve u decembru 2025. iznosile oko 29 milijardi evra

Forbes pre 6 sati
Inflacija u 2025: Međugodišnja 2,7 odsto, prosečna godišnja 3,8 odsto

Inflacija u 2025: Međugodišnja 2,7 odsto, prosečna godišnja 3,8 odsto

Vranje news pre 6 sati
Devizni kurs: Evro sutra 117,32 dinara

Devizni kurs: Evro sutra 117,32 dinara

Radio sto plus pre 5 sati
Međugodišnja inflacija u decembru bila 2,7 odsto

Međugodišnja inflacija u decembru bila 2,7 odsto

Radio 021 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinara

Ekonomija, najnovije vesti »

Ovo je investicija koja je "razbila" čak i zlato: Rast od 900 odsto, brojke su brutalne

Ovo je investicija koja je "razbila" čak i zlato: Rast od 900 odsto, brojke su brutalne

Blic pre 1 sat
Ćulibrk o razgovoru Vučića s predstavnicima MOL-a: Moguće da Mađari žele da saznaju da li će imati istu povlasticu kao Rusi…

Ćulibrk o razgovoru Vučića s predstavnicima MOL-a: Moguće da Mađari žele da saznaju da li će imati istu povlasticu kao Rusi

Danas pre 1 sat
Rast plata u 2026. otkriva koja zanimanja su najtraženija i najplaćenija, a evo koji posao je na prvom mestu

Rast plata u 2026. otkriva koja zanimanja su najtraženija i najplaćenija, a evo koji posao je na prvom mestu

Blic pre 2 sata
Ovi građani mogu da dobiju do 2.000 evra od države: Objavljen novi poziv u Hrvatskoj

Ovi građani mogu da dobiju do 2.000 evra od države: Objavljen novi poziv u Hrvatskoj

Blic pre 1 sat
SRCE: EMS planira trošak od desetine miliona evra za snižavanje napona zbog preizgrađenosti mreže

SRCE: EMS planira trošak od desetine miliona evra za snižavanje napona zbog preizgrađenosti mreže

Danas pre 1 sat