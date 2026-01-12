Prvi susret haskija sa ogledalom postao viralan: Ovakvu reakcija psa na sopsteveni odraz niko nije očekivao

Snimak koji je za kratko vreme osvojio društvene mreže beleži urnebesnu reakciju mladog psa koji se po prvi put susreo sa sopstvenim odrazom u ogledalu.

Objava je do sada pregledana više od dva i po miliona puta, a korisnici širom sveta ne prestaju da ga dele i komentarišu. Na početku videa pas zbunjeno posmatra "drugog psa" ispred sebe, naginje glavu i oprezno prilazi ogledalu, pokušavajući da shvati šta se dešava. Međutim, već nakon nekoliko sekundi njegova radoznalost prerasta u potpuni oprez, haski zauzima odbrambeni stav, ukočeno stoji i deluje kao da je svakog trenutka spreman na okršaj sa nepoznatim