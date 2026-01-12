Prvi susret haskija sa ogledalom postao viralan: Ovakvu reakcija psa na sopsteveni odraz niko nije očekivao

Mondo pre 14 minuta  |  Ana Živančević
Prvi susret haskija sa ogledalom postao viralan: Ovakvu reakcija psa na sopsteveni odraz niko nije očekivao

Snimak koji je za kratko vreme osvojio društvene mreže beleži urnebesnu reakciju mladog psa koji se po prvi put susreo sa sopstvenim odrazom u ogledalu.

Objava je do sada pregledana više od dva i po miliona puta, a korisnici širom sveta ne prestaju da ga dele i komentarišu. Na početku videa pas zbunjeno posmatra "drugog psa" ispred sebe, naginje glavu i oprezno prilazi ogledalu, pokušavajući da shvati šta se dešava. Međutim, već nakon nekoliko sekundi njegova radoznalost prerasta u potpuni oprez, haski zauzima odbrambeni stav, ukočeno stoji i deluje kao da je svakog trenutka spreman na okršaj sa nepoznatim
Otvori na mondo.rs

Mondo »

Ivanjica i još tri okruga u mraku: Oglasio se EDS povodom kolapsa na mreži, evo kada stiže struja

Ivanjica i još tri okruga u mraku: Oglasio se EDS povodom kolapsa na mreži, evo kada stiže struja

Mondo pre 10 sati
Stigli agregati u zavejana područja: 11 opština proglasilo vanrednu situaciju, evo gde je trenutno najkritičnije

Stigli agregati u zavejana područja: 11 opština proglasilo vanrednu situaciju, evo gde je trenutno najkritičnije

Mondo pre 13 satijoš 1 povezana
"Treneru, Džekiri mnogo može da pomogne Partizanu": Evo šta je Penjaroja rekao o novom centru crno-belih

"Treneru, Džekiri mnogo može da pomogne Partizanu": Evo šta je Penjaroja rekao o novom centru crno-belih

Mondo pre 50 minutajoš 7 povezanih
NATO šalje avione i brodove protiv Trampa: Haos zbog Grenlanda, mobiliše se Evropa

NATO šalje avione i brodove protiv Trampa: Haos zbog Grenlanda, mobiliše se Evropa

Mondo pre 6 satijoš 1 povezana
"Kidnapovao bih Putina, mora da odgovara za ratne zločine": Video masovnu grobnicu u Ukrajini, pa zapretio Moskvi

"Kidnapovao bih Putina, mora da odgovara za ratne zločine": Video masovnu grobnicu u Ukrajini, pa zapretio Moskvi

Mondo pre 3 sata
Mondo »

Najnovije vesti »

Vremenska prognoza za ponedeljak, 12. januar: Jutro hladno sa mrazom, tokom dana vedro

Vremenska prognoza za ponedeljak, 12. januar: Jutro hladno sa mrazom, tokom dana vedro

Beta pre 0 minuta
Između AI emancipacije i kognitivne kapitulacije

Između AI emancipacije i kognitivne kapitulacije

Radar pre 20 minuta
Odmorište od nepogode

Odmorište od nepogode

Radar pre 20 minuta
Studenti su zarazni

Studenti su zarazni

Radar pre 20 minuta
Čameći u čekanju

Čameći u čekanju

Radar pre 20 minuta