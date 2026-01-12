Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama: Evo ko ima pravo da se prijavi

Morava info pre 2 sata  |  Beta
Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama: Evo ko ima pravo da se prijavi

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) raspisao je danas oglas za prijem zahteva za upućivanje penzionera na besplatnu rehabilitaciju u srpskim banjama, a zainteresovani mogu da podnesu prijave zaključno sa 28. januarom.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima o trošku PIO Fonda, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i čija penzija iznosi do 56.834 dinara, navedeno je u saopštenju. Besplatan oporavak moći će da ostvari 22.090 penzionera, što je jednako ukupno prijavljenim raspoloživim kapacitetima banja. Kako je precizirano,
