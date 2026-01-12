(BLOG) Usvojen zaključak na sednici Republičkog štaba, ukinuta vanredna situacija u Vladimircima

Vanredna situacija na snazi je i dalje u 10 opština u Srbiji - u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, Lučana i u Ivanjici.

Na današnjoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije saopšteno je da je vanredna situacija ukinuta u Vladimircima. Bez struje je 13.603 domaćinstava, navedeno je na sednici. Najhladnije je na Kopaoniku, gde se temperatura ovog jutra spustila čak na -17 stepeni. U ostatku Srbije, temperatura se kreće od minus pet do -11 stepeni.
