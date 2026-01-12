Đilas: Nova Vlada će, posle promene vlasti, raspustiti BIA i formirati novi javni servis

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas najavio je, u novoj epizodi podkasta "Dežurni krivac", da će nova Vlada Srbije, posle promene vlasti, na prvoj sednici doneti zakone o specijalnom tužiocu za korupciju javnih funkcionera i o poreklu imovine, te raspustiti BIA i formirati novu bezbednosnu agenciju, ali i novi javni servis.

Zakon o specijalnom tužiocu za borbu protiv korupcije javnih funkcionera koji ima tužilačku policiju napisan je po ugledu na rumunski model i predložen još 2019. godine, podsetio je Đilas, saopštila je SSP. Đilas je podsetio da je iste godine predložen i Zakon o poreklu imovine kojim se predviđa oduzimanje imovine onima koji ne mogu da dokažu njeno poreklo, uz plaćanje kazni. Naravno, tamo gde se presudom suda ustanovi krađa, imovina će biti oduzeta i odgovorni će