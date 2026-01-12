Početak godine u Ivanjici - bez struje: Stablo umesto bandere, uređaji pregorevaju, a hrana propada

I u Ivanjici se situacija polako normalizuje, nakon što je više od 20 sati čitav grad bio bez struje zbog kvara na dalekovodu Arilje – Ivanjica.

Ipak, pojedina sela i dalje nemaju struju, procenjuje se oko 1.500 domaćinstava. Sneg koji je na samom početku jeseni lomio stabla i betonske bandere u okolini Ivanjice, ostavivši bez struje 5.000 domaćinstava, kao da nije bio opomena. Ispostavilo se da je prvi naredni sneg za Božić napravio je još veće probleme. "Ima već tri, četiri dana kako nemamo struju. Juče je došla pa opet nestala. Pregorevaju nam uređaji. Svašta nam se dešava", kaže Dragan Gavrilović iz