Zbog havarije na vodovodnoj mreži izmena trasa javnog prevoza, i ukidanje stajališta „Marger“

Zbog havarije na vodovodnoj mreži na uglu ulica Trg Pavla Stojkovića i Borivoja Gojkovića i izvođenja radova biće izmenjene trase linija javnog prevoza dana 12. januara u periodu od 09-14 časova.

IZ JKP Direkcija za javni gradski prevoz Niša navode da će biti privremeno izmenjena trasa linija 7, 8, 9 i 12 gradskog autobuskog prevoza, u smeru od Margera ka Uredu. “Stajalište “Marger“ u smeru Marger -Ured se privremeno ukida“, navode. Iz JKP „Naissus” saopštavaju da se na ovoj lokaciji voda pojavila na kolovozu, zbog čega je neophodno izvođenje iskopa. Zbog radova, vodosnabdevanje će biti privremeno obustavljeno do 15 časova u ulicama Trg Pavla Stojkovića i
