Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Nedeljnik pre 1 sat
Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Evropska unija može da pomogne u osiguranju bezbednosti za Grenland ako to zatraži Danska, izjavio je evropski komesar za odbranu i svemir Andrius Kubilius, upozorivši da bi američko vojno zauzimanje tog najvećeg svetskog ostrva značilo kraj NATO-a.

Posle izjave američkog predsednika Donalda Trampa da SAD moraju da poseduju Grenland, kako bi sprečile da Rusija ili Kina okupira tu strateški važnu i mineralima bogatu autonomnu teritoriju Danske, Kubilius je rekao da bi taj potez Vašingtona imao „veoma dubok negativan uticaj na transatlantske odnose“. „Slažem se sa premijerkom Danske (Mete Frederiksen) da će to biti kraj NATO-a, ali će i među ljudima imati veoma, veoma negativan uticaj“, kazao je Kubilius za
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Građani će glasati o pripajanju Americi? Bumbić za Kurir: Stanovnici Grenlanda ovo zameraju Evropskoj uniji - najradije bi…

Građani će glasati o pripajanju Americi? Bumbić za Kurir: Stanovnici Grenlanda ovo zameraju Evropskoj uniji - najradije bi bili nezavisni

Kurir pre 42 minuta
Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Radio 021 pre 1 sat
Tramp opasno preti preuzimanjem Grenlanda! Vlada ostrva na severu poručuje: NATO treba da nas brani!

Tramp opasno preti preuzimanjem Grenlanda! Vlada ostrva na severu poručuje: NATO treba da nas brani!

Kurir pre 27 minuta
Rute povodom Trampovih izjava o Grenlandu: NATO uopšte nije u krizi

Rute povodom Trampovih izjava o Grenlandu: NATO uopšte nije u krizi

Euronews pre 1 sat
Vlada Grenlanda: Radimo na tome da nas brani NATO

Vlada Grenlanda: Radimo na tome da nas brani NATO

Newsmax Balkans pre 2 sata
Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Politika pre 2 sata
Rute povodom Trampovih izjava o Grenlandu: NATO uopšte nije u krizi

Rute povodom Trampovih izjava o Grenlandu: NATO uopšte nije u krizi

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOOsiguranjeEvropska UnijaVašingtonKinaRusijaDanskaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rusi se osvetili Ukrajincima za navodni napad na Putinovu kuću Orešnikom gađali važan objekat: "Onesposobljen je"

Rusi se osvetili Ukrajincima za navodni napad na Putinovu kuću Orešnikom gađali važan objekat: "Onesposobljen je"

Blic pre 12 minuta
Čizme u Ukrajini: Smeju li Evropljani bez Amerikanaca?

Čizme u Ukrajini: Smeju li Evropljani bez Amerikanaca?

Danas pre 1 sat
Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Danas pre 1 sat
Predsednica Moldavije: Glasala bih za ujedinjenje sa Rumunijom na referendumu

Predsednica Moldavije: Glasala bih za ujedinjenje sa Rumunijom na referendumu

Danas pre 1 sat
Sarajevo izlepljeno poternicama za Netanjahuom zbog ratnih zločina u Gazi

Sarajevo izlepljeno poternicama za Netanjahuom zbog ratnih zločina u Gazi

N1 Info pre 6 minuta