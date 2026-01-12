Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Evropska unija može da pomogne u osiguranju bezbednosti za Grenland ako to zatraži Danska, izjavio je evropski komesar za odbranu i svemir Andrius Kubilius, upozorivši da bi američko vojno zauzimanje tog najvećeg svetskog ostrva značilo kraj NATO-a.

Posle izjave američkog predsednika Donalda Trampa da SAD moraju da poseduju Grenland, kako bi sprečile da Rusija ili Kina okupira tu strateški važnu i mineralima bogatu autonomnu teritoriju Danske, Kubilius je rekao da bi taj potez Vašingtona imao „veoma dubok negativan uticaj na transatlantske odnose“. „Slažem se sa premijerkom Danske (Mete Frederiksen) da će to biti kraj NATO-a, ali će i među ljudima imati veoma, veoma negativan uticaj“, kazao je Kubilius za