Vanredna situacija u 10 opština: Više od 13.000 potrošača bez struje, evakuisano 38 osoba

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je da je vanredna situacija zbog vremenskih neprilika proglašena u 10 jedinica lokalne samouprave na celoj ili delu teritorije zbog problema u snabdevanju električnom energijom i neprohodnosti puteva, javlja RTS.

Čaušić je, na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, rekao da je vanredna situacija proglašena u Lučanima, Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Prijepolju, Majdanpeku, Sjenici, a da je ukinuta u Vladimircima. Čaušić: prethodnih dana evakuisano 38 osoba „Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije kontinuirano prati situaciju na terenu i neće smanjivati stepen pripravnosti svojih snaga i biće prisutan u svim sredinama gde