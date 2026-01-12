Đedović Handanović: U utorak ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće sa radom 16. januara

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da u utorak ujutru posle skoro 100 dana stiže za NIS prva sirova nafta preko JANAF-a i da će se isporučivati u toku ove nedelje, kao i da to znači da će Rafinerija u Pančevu početi da radi oko 16. januara.

Dodala je da će Rafinerija u Pančevu izbaciti prvi dizel iz proizvodnje na tržište oko 26. ili 27. januara. "U utorak ujutru lepe vesti, posle skoro 100 dana stiže prva nafta Jadranskim naftovodom. To je nekih 85.000 tona koje će se isporučivati u toku ove nedelje. Znači, Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju pre kraja nedelje. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26, 27. januara", rekla je Đedović