Đedović Handanović: U utorak ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće sa radom 16. januara

Newsmax Balkans pre 1 sat
Đedović Handanović: U utorak ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće sa radom 16. januara

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da u utorak ujutru posle skoro 100 dana stiže za NIS prva sirova nafta preko JANAF-a i da će se isporučivati u toku ove nedelje, kao i da to znači da će Rafinerija u Pančevu početi da radi oko 16. januara.

Dodala je da će Rafinerija u Pančevu izbaciti prvi dizel iz proizvodnje na tržište oko 26. ili 27. januara. "U utorak ujutru lepe vesti, posle skoro 100 dana stiže prva nafta Jadranskim naftovodom. To je nekih 85.000 tona koje će se isporučivati u toku ove nedelje. Znači, Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju pre kraja nedelje. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26, 27. januara", rekla je Đedović
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

RTS pre 3 sata
Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

Vreme pre 3 sata
Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a za rafineriju u Pančevu, kaže ministarka energetike Srbije

Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a za rafineriju u Pančevu, kaže ministarka energetike Srbije

Slobodna Evropa pre 4 sati
Đedović Handanović: Ove nedelje isporuka 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Đedović Handanović: Ove nedelje isporuka 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Biznis.rs pre 4 sati
Đedović: Sutra ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće da radi 16. januara

Đedović: Sutra ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće da radi 16. januara

N1 Info pre 5 sati
Đedović Handanović: Sutra ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće sa radom 16. januara

Đedović Handanović: Sutra ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće sa radom 16. januara

RTV pre 5 sati
Đedović Handanović: U toku ove nedelje biće isporučeno 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Đedović Handanović: U toku ove nedelje biće isporučeno 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Nova ekonomija pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoNaftovodnaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

NBS: Bruto devizne rezerve u decembru 2025. iznosile oko 29 milijardi evra

NBS: Bruto devizne rezerve u decembru 2025. iznosile oko 29 milijardi evra

Danas pre 2 sata
Luka Koper prošle godine s procijenjenim rastom prihoda od 15%

Luka Koper prošle godine s procijenjenim rastom prihoda od 15%

SEEbiz pre 16 minuta
Paramount podnosi tužbu protiv Netflixovog preuzimanja Warner Bros Discoveryja

Paramount podnosi tužbu protiv Netflixovog preuzimanja Warner Bros Discoveryja

SEEbiz pre 1 minut
Da ne pređe 150 dinara dnevno: Evo koliko inverter klima tokom zimskog perioda potroši struje

Da ne pređe 150 dinara dnevno: Evo koliko inverter klima tokom zimskog perioda potroši struje

Dnevnik pre 7 minuta
Indija spasava nemačku auto-industriju, Kina je izgubljena?

Indija spasava nemačku auto-industriju, Kina je izgubljena?

B92 pre 17 minuta