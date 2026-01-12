Godišnja stopa inflacije u Srbiji 2,7 odsto: Najviše poskupeli novine, nakit i satovi, dok je povrće pojeftinilo

Potrošačke cene u decembru prošle godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,7 odsto, dok su u 2025. godini, u odnosu na 2024, potrošačke cene u proseku više za 3,8 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u decembru u proseku su povećane za 0,1 odsto u odnosu na prethodni mesec, naveo je RZS u saopštenju. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2025. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najviše su poskupeli proizvodi u grupama Novine i časopisi (27,5 odsto) i Nakit i satovi (26,8 odsto). Skuplji su i proizvodi u grupi Kafa, čaj i kakao (23,6 odsto),