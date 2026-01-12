Mladić (26) iz Svrljiga uhapšen u taksiju sa kesicom heroina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su Ž. V. (26) iz Svrljiga, jer su kod njega, dok se vozio taksijem, pronašli kesicu heroina.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu. Policija je u Svrljigu zaustavila taksi vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni i kod njega pronašla paketić sa oko 57 grama praha za koji se sumnja da je heroin i da je bio namenjen daljoj prodaji. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.