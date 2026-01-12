"Putevi Srbije" apeluju na oprez: Moguća ledena kiša tokom noći i u utorak, ne krećite na put bez zimske opreme

Newsmax Balkans pre 10 minuta  |  Newsmax Balkans
"Putevi Srbije" apeluju na oprez: Moguća ledena kiša tokom noći i u utorak, ne krećite na put bez zimske opreme

Javno preduzeće "Putevi Srbije" apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni jer se, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje naoblačenje koje će u toku noći između ponedeljka i utorka i u utorak ujutru, usloviti slab sneg ili kišu koja će se lediti pri tlu.

To upozorenje važi za noć između 12. i 13. januara, kao i 13. januar i to na severu i zapadu i zemlje. "Apelujemo na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i lanaca u brdovitim i planinskim terenima, da striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu kretanja prilogode uslovima na putu", saopštili su iz "Puteva Srbije".
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Putevi Srbije upozorili vozače na poledicu tokom noći i jutra

Putevi Srbije upozorili vozače na poledicu tokom noći i jutra

Serbian News Media pre 10 minuta
Putevi Srbije- Budite oprezni zbog kiše koja će se lediti pri tlu

Putevi Srbije- Budite oprezni zbog kiše koja će se lediti pri tlu

Auto magazin pre 1 sat
Apel Puteva Srbije: Budite oprezni zbog kiše koja će se lediti pri tlu

Apel Puteva Srbije: Budite oprezni zbog kiše koja će se lediti pri tlu

Glas Zaječara pre 1 sat
Upozorenje na moguću pojavu poledice na putevima tokom noći i jutra

Upozorenje na moguću pojavu poledice na putevima tokom noći i jutra

Vranje news pre 1 sat
Još par dana prave zime, oglasio se RHMZ i najavio blago otopljavanje tek od ovog dana. S popuštanjem mraza stižu kiša i…

Još par dana prave zime, oglasio se RHMZ i najavio blago otopljavanje tek od ovog dana. S popuštanjem mraza stižu kiša i košava.

Dnevnik pre 1 sat
Hitno se oglasili "Putevi Srbije": Važno upozorenje za vozače, stiže nam ova opasna pojava

Hitno se oglasili "Putevi Srbije": Važno upozorenje za vozače, stiže nam ova opasna pojava

Mondo pre 1 sat
Apel Puteva Srbije: Budite oprezni zbog kiše koja će se lediti pri tlu

Apel Puteva Srbije: Budite oprezni zbog kiše koja će se lediti pri tlu

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi SrbijeSneg

Društvo, najnovije vesti »

Deo đaka Jovine gimnazije u bojkotu, roditelji tvrde da direktor od profesora traži spisak učenika u protestu

Deo đaka Jovine gimnazije u bojkotu, roditelji tvrde da direktor od profesora traži spisak učenika u protestu

Danas pre 31 minuta
Vlada Srbije: Pomoć u hrani Ivanjici i Mačvanskom okrugu zbog snega

Vlada Srbije: Pomoć u hrani Ivanjici i Mačvanskom okrugu zbog snega

Danas pre 21 minuta
(BLOG) Usvojen zaključak na sednici Republičkog štaba, ukinuta vanredna situacija u Vladimircima

(BLOG) Usvojen zaključak na sednici Republičkog štaba, ukinuta vanredna situacija u Vladimircima

N1 Info pre 10 minuta
Đurić sa Kapetanovićem: U 2026. godini regionalna saradnja je važnija nego ikad

Đurić sa Kapetanovićem: U 2026. godini regionalna saradnja je važnija nego ikad

RTV pre 10 minuta
FOTO, VIDEO: Protestni skup ispred Jovine gimnazije

FOTO, VIDEO: Protestni skup ispred Jovine gimnazije

Radio 021 pre 10 minuta