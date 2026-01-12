"Putevi Srbije" apeluju na oprez: Moguća ledena kiša tokom noći i u utorak, ne krećite na put bez zimske opreme

Javno preduzeće "Putevi Srbije" apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni jer se, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje naoblačenje koje će u toku noći između ponedeljka i utorka i u utorak ujutru, usloviti slab sneg ili kišu koja će se lediti pri tlu.

To upozorenje važi za noć između 12. i 13. januara, kao i 13. januar i to na severu i zapadu i zemlje. "Apelujemo na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i lanaca u brdovitim i planinskim terenima, da striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu kretanja prilogode uslovima na putu", saopštili su iz "Puteva Srbije".