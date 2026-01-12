Vlasniku bara u Kran-Montani u kojem je stradalo 40 ljudi određen tromesečni pritvor

Vlasniku bara u Kran-Montani u kojem je stradalo 40 ljudi određen tromesečni pritvor

Kantonalni sud kantona Vale u Švajcarskoj odredio je tromesečni pritvor, uz mogućnost produženja, vlasniku bara Žaku Moretiju hotela "Konstelejšn" u kojem je u požaru u novogodišnjoj noći poginulo 40 ljudi.

Vlasnik bara je prethodno istražiteljima rekao da su vrata za pomoć gostima bila zaključana iznutra. Prvi nalazi ukazuju na to da je požar izazvan kontaktom prskalica sa zvučnoizolacionom penom postavljenom na plafonu podruma objekta. Istraga takođe ispituje prisustvo i dostupnost aparata za gašenje požara, kao i da li su izlazi iz bara bili u skladu sa propisima. U vezi sa prisustvom maloletnika, Moreti je naveo da bar zabranjuje ulazak osobama mlađim od 16
