Danas sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, kao komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, predsedavaće danas vanrednom sednicom tog tela u 12 časova u Palati Srbija, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Na sednici će biti razmatrana aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji, informacije o opštem stanju na terenu i aktivnostima Sektora za vanredne situacije, kao i druge važne teme, dodaje se u saopštenju. Medijima će se na samoj sednici obratiti direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda ( RHMZ) Jugoslav Nikolić i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.
