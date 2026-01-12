U SAD postupak protiv predsednika FED-a, Pauel uzvratio: To su pretnje i pritisak Trampove administracije

Savezno tužilaštvo Sjedinjenih Američkih Država pokrenulo je krivičnu istragu protiv predsednika Federalnih rezervi Džerouma Pauela, koji je uzvratio optuživši administraciju predsednika Donalda Trampa za pretnje i pritiske.

Ministarstvo pravde SAD uručilo je sudske pozive i pretilo krivičnom optužnicom zbog svedočenja koje je Pauel dao odboru Senata o renoviranju zgrada Federalnih rezervi, preneo je BBC. Federalne rezerve, centralna banka SAD, preduzimaju prvu renovaciju dve svoje zgrade od njihove izgradnje 1930-ih godina. Američki predsednik Donald Tramp je kritikovao troškove projekta, i navodio da će koštati 3,1 milijardu dolara, umesto planiranih 2,5 milijardi dolara. Ali