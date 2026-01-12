Ojadili baku (82) za 1,5 miliona dinara da bi joj navodno rešili porodične probleme: Uhapšeno četvoro prevaranata iz Rume

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su M.

J. (39), V. J. (55), G. J. (38) i M. J. (55), zbog postojanja osnova sumnje da su u prethodnom periodu izvršili krivično delo prevara. Kako se sumnja, oni su u više navrata, prevarili osamdesetdvogodišnju staricu za milion i 550.000 dinara i više komada zlatnog nakita, kako bi joj, navodno, rešili porodične probleme, navodi se u saopštenju Policijske uprave Sremska Mitrovica. Policija je zatekla M. J. i M. J. prilikom uzimanja preostalog novca. Po nalogu Osnovnog