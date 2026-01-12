VIDEO Lajović propustio tri meč lopte, onda spasao jednu za rivala: Evo kako se završio najveći rolekoster prvog dana kvalifikacija

Nova pre 3 sata  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
VIDEO Lajović propustio tri meč lopte, onda spasao jednu za rivala: Evo kako se završio najveći rolekoster prvog dana…

Dušane, dobro si oznojio sve navijače u Srbiji u ponedeljak ujutru.

Ipak, Lajović je posle neverovatne drame uspeo da slavi protiv Fakunda Dijasa Akoste sa 7:6(3), 5:7, 7:6(3). Srpski teniser je trenutno 125. na planeti, pa je morao kroz kvalifikacije da potraži mesto u glavnom žrebu, a u prvom kolu protiv 210. igrača sveta je morao da bude na terenu gotovo tri i po sata. Najpre je u drugom setu propustio tri meč lopte, a onda je u odlučujućem gemu uspeo da spasi jednu meč loptu za rivala. Napravio je brejk u 10. gemu, spasao brejk
