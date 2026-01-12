14 saobraćajnih nezgoda na području PU Pirot tokom protekle nedelje

Policijska uprava u Pirotu saopštila je da se u periodu od 5. do 11. januara 2026. godine na njenoj teritoriji dogodilo ukupno 14 saobraćajnih nezgoda.

U četiri nezgode bilo je povređenih, pri čemu su dve osobe zadobile teške, a četiri lake telesne povrede, dok je u 10 nezgoda pričinjena manja materijalna šteta. U istom periodu policija je kontrolisala 776 vozača i sankcionisala 250 prekršaja. Među njima je šest slučajeva vožnje pod dejstvom alkohola, od kojih su tri vozača zadržana u službenim prostorijama, zatim 25 prekoračenja dozvoljene brzine, 52 prekršaja nepropisnog parkiranja, 88 slučajeva nekorišćenja