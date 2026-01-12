Karl fon Habzburg pozvao na promenu režima u Moskvi

Nakon osnivanja Republike 12. novembra 1918. godine, vladajuća carska kuća je lišena poseda i izgubila je sve svoje privilegije

BEČ – Evropa mora jasno da definiše strateške ciljeve u ruskom ratu protiv Ukrajine, uključujući obnavljanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, plaćanje reparacija i promenu režima ruskog predsednika Vladimira Putina, izjavio je unuk poslednjeg cara Austro-Ugarske, Karla I, počasni predsednik Panevropskog pokreta Austrije, Karl fon Habzburg. „Najveća pretnja Evropi već dugi niz godina je rat Moskve za uništenje protiv Ukrajine. Ovo je rat usmeren na uništenje