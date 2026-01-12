Kragujevac: Izmenjene trase autobusa - 12. januar

Pressek pre 25 minuta  |  pressek, foto: M.Č.
Kragujevac: Izmenjene trase autobusa - 12. januar
JKP Šumadija Kragujevac saopštilo je da su zbog otežanih uslova u saobraćaju usled snega i leda danas izmenjene sledeće trase linija javnog prevoza: • Linija 1 Goločelo – Botunje – saobraća do Kapovca • Linija 10 Erdeč – Maršić – saobraća do škole u Maršiću • Linija 16 Desimirovac – Veliko polje saobraća do pumpe u Desimirovcu • Linija 17 Baljkovac – Jezero – ne saobraća kroz Baljkovac, ide do Ždraljice • Linija 24 Ćava - Košutnjak – ne saobraća do Košutnjaka već
