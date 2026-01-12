Na današnji dan: Umrla Agata Kristi, rođeni Šarl Pero i Džek London, zemljotres uništio Haiti

Pregled najznačajnijih dešavanja na današnji dan, 12. januar, u svetu i kod nas.

812 - Izaslanici vizantijskog cara Mihaila I Rangabe sklopili su mir u Ahenu s franačkim carem Karlom Velikim, nakon više od decenije rata između Vizantije i Franačkog carstva. Jedan od uzroka rata bio je što je rimski papa, potraživši oslonac u Franačkom carstvu, krunisao Karla Velikog (800). 1519 - Umro je Maksimilijan I, nemački kralj od 1493. i rimsko-nemački car od 1508, kada je tu titulu uzeo uz pristanak pape Julija II, mada ga papa nikada nije krunisao. Od