Tramp predstavio sebe kao vršioca dužnosti predsednika Venecuele

Radio 021 pre 4 sati  |  Beta
Predsednik SAD Donald Tramp objavio je danas na svojoj društvenoj mreži sliku - simulaciju njegove stranice na Vikipediji, na kojoj piše da obavlja i funkciju vršioca dužnosti predsednika Venecuele.

Na slici koju je Tramp podelio na mreži piše da je 45. i 47. predsednik SAD, ali i vršilac dužnosti predsednika Venecuele - od januara 2026. godine. Britanski list Indipendent ocenjuje da je u pitanju "šala" na račun privremene predsednice Venecuele Delsi Rodriges, koja je stupila na tu dužnost pošto su američke snage upale u Karakas 3. januara i zarobile šefa države Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Maduro je odveden u Njujork, gde mu se sudi po
