Pobede Denvera i Toronta u NBA ligi, poraz Majamija

Nagetse, koji su igrali bez povređenih Nikole Jokića i Džamala Majera, do pobede su vodili Tim Hardevej sa 25 i Aron Gordon sa 23 poena, dok je Pejton Votson ubacio 19.

U timu Milvokija najbolji je bio Janis Adetokunbo koji je upisao 31 poen, 11 asistencija i osam skokova, dok je Majls Tarner dodao 16 poena. Baksi su zaostajali 15 poena u prvom poluvremenu i 11 na ulasku u poslednjučetvrtinu pre nego što su smanjili svoj zaostatak na 105:102, ali su promašili dva pokušaja za tri poena i izjednačenje u poslednjih 20 sekundi. Gordon, jedini regularni starter dostupan Nagetsima, izveo je tri slobodna bacanja u poslednjih devet