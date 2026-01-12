Barna i Radosavljević vodili FMP do pobede nad Splitom u gostima

Košarkaši FMP-a pobedili su u gostima ekipu Splita 85:76 u utakmici 14. kola regionalne ABA lige.

FMP je u jako bitnom duelu za peto mesto na tabeli Grupe B prekinuo niz od tri poraza u regionalnom takmičenju. Domaći tim u meču je bio samo u prvoj četvrtini u kojoj su se timovi nekoliko puta smenjivali u vođstvu. Tim iz Železnika prednost je preuzeo početkom drugog perioda uglavnom održavavši par poseda prednosti individualnim rešenjima Barne i Radosavljevića. Zahvaljujući njima gosti su na poluvreme otišli sa prednošću 41:38. Treća četvrtina koju je ekipa