Danas sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

RTS pre 31 minuta
Danas sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

Dalje mere i aktivnosti nadležnih službi u suzbijanju posledica vremenskih neprilika biće razmotrene na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, koju je premijer Đuro Macut najavio za danas u 12 časova. U objavi Vlade Srbije na Instagramu navodi se da je Đuro Macut obavio telefonske konsultacije sa ministrima povodom aktuelne situacije u zemlji izazvane nepogodama.

U objavi Vlade Srbije na Instagramu navodi se da je Đuro Macut obavio telefonske konsultacije sa ministrima povodom aktuelne situacije u zemlji izazvane nepogodama. Situacija se postepeno stabilizuje na teritoriji Srbije, dok je, kako se tvrdi, u opštini Ivanjica obezbeđeno stabilno snabdevanje električnom energijom. Vlada napominje da su sve nadležne službe neprekidno na terenu u cilju normalizacije stanja i pomoći ugroženom stanovništvu, što je, apsolutni
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Kabinet Vlade: Sutra u podne sednica republičkog štaba za vanredne situacije

Kabinet Vlade: Sutra u podne sednica republičkog štaba za vanredne situacije

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeIvanjicaĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Tramp ima dva cilja u Srbiji: "Amerika je shvatila na koji način Rusija ostvaruje najveći uticaj na ovim prostorima"

Tramp ima dva cilja u Srbiji: "Amerika je shvatila na koji način Rusija ostvaruje najveći uticaj na ovim prostorima"

Blic pre 22 minuta
Danas sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

Danas sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

RTS pre 31 minuta
Čameći u čekanju

Čameći u čekanju

Radar pre 6 sati
Brnabić o carinama SAD: Verujem da ćemo u dijalogu uspeti da smirimo malo situaciju

Brnabić o carinama SAD: Verujem da ćemo u dijalogu uspeti da smirimo malo situaciju

Danas pre 8 sati
SAD opstrukciju dijaloga Beograda i Prištine mogu da protumače kao podrivanje mira na Balkanu, što može biti povod za sankcije…

SAD opstrukciju dijaloga Beograda i Prištine mogu da protumače kao podrivanje mira na Balkanu, što može biti povod za sankcije pojedincima

Danas pre 10 sati