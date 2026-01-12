Danas sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

Dalje mere i aktivnosti nadležnih službi u suzbijanju posledica vremenskih neprilika biće razmotrene na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, koju je premijer Đuro Macut najavio za danas u 12 časova. U objavi Vlade Srbije na Instagramu navodi se da je Đuro Macut obavio telefonske konsultacije sa ministrima povodom aktuelne situacije u zemlji izazvane nepogodama.

Situacija se postepeno stabilizuje na teritoriji Srbije, dok je, kako se tvrdi, u opštini Ivanjica obezbeđeno stabilno snabdevanje električnom energijom. Vlada napominje da su sve nadležne službe neprekidno na terenu u cilju normalizacije stanja i pomoći ugroženom stanovništvu, što je, apsolutni