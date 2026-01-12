Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije

RTV pre 56 minuta  |  Tanjug
Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije

BEOGRAD - Danas počinju prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), oglas će biti otvoren zaključno sa 28. januarom, a besplatan oporavak u banji moći će da ostvari 22.090 penzionera, što je jednako ukupno prijavljenim raspoloživim kapacitetima banja, rekao je dr Aleksandar Milošević, zamenik direktora Fonda PIO.

"Oglas-poziv penzionerima da se prijave objavljen je danas u dnevnim novinama (Politika, Novosti, Dnevnik Novi Sad, Informer i Srpski telegraf), na sajtu Fonda, na oglasnim tablama u filijalama Fonda i oglasnim tablama udruženja penzionera. Oglas će biti otvoren zaključno sa 28. januarom -12 radnih dana od dana objavljivanja", izjavio je on za Tanjug. Kako je objasnio, pravo da se prijave imaju svi penzioneri - starosni, invalidski i porodični kojima je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

10 dana besplatne rehabilitacije za penzionere - Evo koji su uslovi i do kada traje prijava

10 dana besplatne rehabilitacije za penzionere - Evo koji su uslovi i do kada traje prijava

Kamatica pre 25 minuta
Danas počinje prijava penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama

Danas počinje prijava penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama

Pirotske vesti pre 10 minuta
Danas počinje prijava penzionera za besplatne banje! Oglasio se PIO fond: Evo koji su uslovi za prijavu

Danas počinje prijava penzionera za besplatne banje! Oglasio se PIO fond: Evo koji su uslovi za prijavu

Blic pre 36 minuta
Penzioneri od danas mogu da se prijave za besplatnu uslugu države, oglasio se Fond PIO

Penzioneri od danas mogu da se prijave za besplatnu uslugu države, oglasio se Fond PIO

Dnevnik pre 36 minuta
Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji

Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji

Euronews pre 10 minuta
Oglasio se PIO fond: Od danas prijave PENZIONERA za besplatnu uslugu države

Oglasio se PIO fond: Od danas prijave PENZIONERA za besplatnu uslugu države

Telegraf pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeNovi SadTanjug

Društvo, najnovije vesti »

Mesarović: Složena situacija u Moravičkom okrugu, do kvarova na dalekovodu došlo zbog pada stabala

Mesarović: Složena situacija u Moravičkom okrugu, do kvarova na dalekovodu došlo zbog pada stabala

N1 Info pre 30 minuta
Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

N1 Info pre 10 minuta
10 dana besplatne rehabilitacije za penzionere - Evo koji su uslovi i do kada traje prijava

10 dana besplatne rehabilitacije za penzionere - Evo koji su uslovi i do kada traje prijava

Kamatica pre 25 minuta
RTS: Vanredna situacija i dalje na snazi u 11 opština, više od 6.000 domaćinstava bez struje

RTS: Vanredna situacija i dalje na snazi u 11 opština, više od 6.000 domaćinstava bez struje

Beta pre 6 minuta
I dalje vanredno u 11 srpskih opština, više od 6.000 domaćinstava bez struje

I dalje vanredno u 11 srpskih opština, više od 6.000 domaćinstava bez struje

BBC News pre 16 minuta