Vaterpolisti Mađarske pobedili Crnu Goru na Evropskom prvenstvu u Beogradu, Holanđani bolji od Izraela

BEOGRAD - Vaterpolo reprezentacija Mađarske pobedila je danas selekciju Crne Gore rezultatom 13:10 (4:3, 4:1, 3:1, 2:5) u meču drugog kola grupe A Evropskog prvenstva u Beogradu.

Najefikasniji u reprezentaciji Mađarske bio je Danijel Anđal sa tri gola, dok su Gergo Fekete i Peter Kovač postigli su po dva pogotka. U selekciji Crne Gore istakao se Dušan Matković sa tri gola, a Aljoša Mačić je zabeležio dva. Vaterpolisti Francuske pobedili su ranije danas Maltu rezultatom 22:13. Mađarska je prva u grupi A sa šest bodova, Crna Gora i Francuska imaju po tri, dok je poslednja Malta bez bodova. U poslednjem kolu grupe A, 14. januara, sastaće se: